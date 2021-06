Am Set von Berlin - Tag & Nacht sprühen offenbar die Funken. Erst seit wenigen Wochen ist James Jennings Teil der großen BTN-Familie. Als Musikproduzent Maurice "Eazy Mo" Dücker steht der einstige Temptation Island-Verführer vor der Kamera und konnte die Fans mit seiner Rolle überzeugen. Doch auch hinter den Kulissen scheint es für ihn ziemlich gut zu laufen: Bandelt James mit seiner Serien-Kollegin Katharina Kock (23) an?

Im Netz heizen die beiden Laiendarsteller die Gerüchteküche ordentlich an. Mit Blick auf ihre Instagram-Profile fällt auf, dass die beiden ziemlich viel Zeit miteinander verbringen – dabei ziehen der Wahlberliner und die Blondine nicht nur gemeinsam um die Häuser, sondern kuscheln auch zusammen im Bett. Die beiden gehen sogar noch weiter: In einem kurzen Clip geben sich James und Katharina einen Schmatzer auf den Mund, während sie gemeinsam im Bett liegen. Offiziell bestätigt haben sie eine mögliche Beziehung jedoch nicht.

Klar, dass die Community der BTN-Stars Genaueres über das Verhältnis der beiden wissen will. In einer kleinen Q&A-Runde fragte ein User, ob James aktuell in jemanden verliebt sei. "Aktuell habe ich Kribbeln im Bauch", gestand er daraufhin. Auch Katharina äußerte sich auf ihrem Account zu ihrem Beziehungsstatus und erklärte: "Ich bin Single" und auch die Frage nach einem festen Freund beantwortete sie mit einem schlichten "Nö".

Instagram / jamesjennings_offiziell Katharina Kock und James Jennings

Instagram / katharinakock Katharina Kock, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings im Mai 2021

