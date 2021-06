Diese schöne Symbolik war Teil von Sarah (28) und Julian Engels' (28) Hochzeitsvideo! Das ehemalige DSDS-Sternchen und der Fußballspieler gaben vor wenigen Tagen wundervolle Neuigkeiten bekannt. Nicht nur, dass sie sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort gaben – sie erwarten außerdem ihr erstes gemeinsames Kind. Das Video ihrer Hochzeit teilte die Sängerin im Netz, ein Ausschnitt zeigt die beiden auf einer Bank sitzend. Was hat es mit dieser Bank auf sich?

Wie Sarah in ihrer Instagram-Story thematisierte, hatten viele Fans nach der Bedeutung des Sitzmöbels gefragt. "Es ist eine ganz bestimmte Bank in Portugal, zu der wir eine ganz besondere Bindung und Geschichte haben", erklärte die frisch Verheiratete. Am Anfang ihrer Beziehung habe Julian ihr ein Bild ebenjener Bank geschickt, auf der ein älteres Ehepaar Hand in Hand saß und auf das Meer blickte. "Sie sagten nichts, aber sie schauten aufs Meer, als würden sie auf ihr gemeinsames Leben zurückblicken – auf die guten und die schlechten Tage – und unheimlich dankbar dafür sein", erörterte sie.

Das Bild des älteren Ehepaares und ein Vergleichsbild von sich und ihrem Mann teilte sie in ihrer Story. Um es nachzustellen, waren die beiden Turteltauben genau zu dieser Bank nach Portugal gereist. "Und unser Ziel ist es, in 50 oder vielleicht 60 Jahren dieses Foto noch einmal zu machen", verriet die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin.

