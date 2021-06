Süße Neuigkeiten von Mieze Katz (42)! Die Musikerin ist vielen deutschen Musikliebhabern vor allem als Frontfrau der Band MIA. bekannt. 2014 durfte die Sängerin zudem neben Dieter Bohlen (67) und Kay One (36) hinter dem Jurypult von DSDS Platz nehmen und begeisterte als Jurorin die Zuschauer. Neben ihrem Leben im Rampenlicht ist Maria, wie Mieze bürgerlich heißt, aber auch Mutter. Und ihr erster Spross darf sich jetzt über ein Geschwisterchen freuen – denn die Blondine ist schwanger!

Das verkündete die werdende Mama ihren Fans via Instagram. Zu einem Foto, auf dem schon ein richtig runder Bauch zu erkennen ist, erklärte Mieze, die anstehende Tour müsse verschoben werden – aus einem guten Grund: "Wir haben in letzter Zeit nicht nur an neuer Musik, sondern auch erfolgreich an Familienzuwachs gearbeitet!" Vor der Babypause wolle die Band aber trotzdem noch einige Konzerte spielen, versicherte Mieze.

Die Follower zeigten sich von den News begeistert und hinterließen in den Kommentaren fleißig Glückwünsche. Musiker Ingo Knollmann von der Band Donots schrieb erfreut: "Gibt keinen, absoluten keinen besseren Grund auf Erden für eine Verschiebung!"

Anzeige

Instagram / mia.official Mieze Katz, Juni 2021

Anzeige

Getty Images Mieze Katz, Musikerin

Anzeige

Getty Images Mieze Katz, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de