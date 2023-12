Klare Indizien: Steckt sie unter dem "Masked Singer"-Troll?

Ist sie enttarnt? Bei The Masked Singer geht es schon bald wieder ums Ganze. Sechs verbleibende Masken kämpfen nicht nur um ihr Weiterkommen in der Show, sondern auch um den großen Sieg. Doch bevor am Samstagabend der nächste Star enthüllt wird, hat sich Promiflash bereits auf die Suche nach den vielversprechendsten Indizien gemacht. Dabei gerät vor allem eine prominente Frau ins Visier. Ist diese Sängerin der “The Masked Singer”-Troll?

Seit Show eins fragen sich die Zuschauer, welches Stimmtalent unter dem Waldbewohner steckt. Promiflash hat das Ganze unter die Lupe genommen: Die Indizien sprechen klar für Mieze Katz (44). Ein Elektro-Schild mit der Aufschrift "kleiner als 18" könnte auf die Gründung ihrer Elektropop-Band MIA hinweisen, denn diese begann als Schülerband. Weiter wird die Maske in einem Clip als "Patenschaft-Troll" bezeichnet – ein Hinweis auf ihren Auftritt als Patin in der KiKA-Castingshow "Dein Song"? Ein anderes Schild zeigt einen Zebrastreifen, der an das Beatles-Cover von "Abbey Road" erinnert. Wie passend, schließlich besuchte Mieze Katz das John-Lennon-Gymnasium. Zuletzt gäbe es da noch das Alter des Trolls. Dieser sei "so alt wie die Erde selbst" – 4,5 Milliarden Jahre. Zufälligerweise hat die Musikerin am 4.5. Geburtstag.

In der Joyn-App sind die Fans derweil jedoch anderer Meinung. Ganze 55 Prozent glauben, dass sich Kathy Kelly (60), das Oberhaupt der Kelly Family, unter dem Troll befindet. Platz zwei und drei teilen sich hingegen gleich zwei Frauen: zum einen Komikerin Carolin Kebekus (43) und zum anderen Unternehmerin Judith Williams (52).

