Die Chemie stimmt einfach! Im Frühjahr gab es eine Riesenüberraschung für die Fans von Unter uns: Die Figuren Chris und Corinna kehrten nach über 20 Jahren zurück zur Sendung. Gespielt werden die zwei von Nina Weisz und Jan Ammann (45). Mit im Gepäck bei ihrer Heimkehr von den Malediven hatte das Paar auch seine Kids: Cecilia und Matteo (Jashan Gupta). Carina Koller (24), die Erstere in der Daily darstellt, schwärmt im Gespräch mit Promiflash von den gemeinsamen Drehtagen mit ihrer TV-Family.

"Die Zusammenarbeit klappt supergut. Dadurch, dass wir alle neu waren, wächst man natürlich ganz anders zusammen", erzählte die beste Freundin von Vivien-Darstellerin Sharon Berlinghoff (25) im Promiflash-Interview. Weil die vier als Serienfamilie natürlich besonders viele gemeinsame Szenen drehen müssen, verbringen sie total viel Zeit miteinander und lernen sich dadurch auch intensiver kennen. "Außerdem spielen wir immer sehr familiäre Szenen – was dazu führt, dass man teilweise das Gefühl hat, wirklich eine kleine Familie zu sein", verriet die 24-Jährige.

Auch Serienvater Jan hatte nach seinen ersten Wochen am Set nur Gutes zu berichten und freute sich auf die neuen Herausforderungen vor der Kamera. "Ich bin so happy, nun zu dieser besonderen 'Unter uns'-Familie zu gehören. Es wird viele Abenteuer und Geschichten zu erzählen geben", plauderte er euphorisch aus. Der Empfang der Kollegen am Set sei zudem total herzlich gewesen.

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann und Carina Koller bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann und Carina Koller bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann als Chris bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de