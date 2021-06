Zuletzt glaubten die Fans von Daniela Büchner (43) und Ennesto Monté (46) noch an ein Liebes-Comeback. Nach der Trennung im März betonten die zwei nämlich immer wieder, wie gut sie sich miteinander verstehen. Doch jetzt schien es ordentlich zwischen ihnen gekracht zu haben. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde warf Danni ihrem Ex vor, nicht um die Beziehung gekämpft zu haben: "Und genau aus diesem Grund bist du mein Ex und weißt wohl nicht, was Liebe ist."

