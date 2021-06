Neue Informationen über das Gossip Girl-Sequel bekannt! Der Starttermin der lang ersehnten Neuauflage der erfolgreichen Teenie-Serie rückt immer näher. Schon in knapp einem Monat sollen die zehn Episoden der ersten Staffel zu sehen sein. Jetzt sind neue Aufnahmen vom Set aufgetaucht und die könnten ganz schön viel über ein mögliches Liebespaar verraten. Wer sich also lieber von der Serie überraschen lassen will, sollte nun nicht weiterlesen!

+++Achtung, Spoiler!+++

Durch diese Schnappschüsse vom Set dürfte nun klar sein, dass sich in der Drama-Serie eine Liebesbeziehung zwischen Otto Bergmann IV (Eli Brown, 21), genannt “Obie”, und Julien Calloway (Jordan Alexander) anbahnen wird. Vergangenen Montag wurden die besagten Bilder, die DailyMail vorliegen, in Brooklyn aufgenommen. Zu sehen sind die beiden Schauspieler, wie sie einen leidenschaftlichen Kuss miteinander teilen. Andere Aufnahmen zeigen Jordan mit einem niedlichen Hund.

Wesentlich mehr ist bisher noch nicht über die Handlung bekannt. Fest steht jedoch, dass sich auch das Sequel mit den Geheimnissen der Jugend der Upper East Side New Yorks befasst. Kürzlich wurde zudem durch die Veröffentlichung des Trailers bekannt, dass Kristen Bell (40) als Erzählerin zur Serie zurückkehren wird. Die Besetzung rund um Emily Alyn Lind (19), Thomas Doherty (26) und Whitney Peak überzeugt darüber hinaus durch seine Vielfältigkeit und Diversität.

