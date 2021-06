Müssen sich die Fans Sorgen um Miloš Vukovićs (39) Verbleib bei Unter uns machen? Am 17. Mai feierte der Schauspieler sein 21. Serienjubiläum. Damit verkörpert der 39-Jährige schon quasi sein halbes Leben lang den Paco Weigel in der Daily. Wünscht sich der TV-Star deswegen manchmal neue Herausforderungen in seiner Karriere und denkt deshalb sogar an einen Ausstieg? Im Gespräch mit Promiflash gibt er Entwarnung: Er bleibt "Unter uns" weiterhin erhalten.

"Mir macht es immer noch viel Spaß und ich bin wirklich glücklich mit meiner Figur, den Geschichten und meinem Job", betonte der gebürtige Koblenzer gegenüber Promiflash. Er könne sogar stolz behaupten, noch genauso engagiert bei der Sache zu sein wie am ersten Tag. Mittlerweile habe sich sogar eine gewisse Routine entwickelt, die Miloš offenbar überhaupt nicht schadet: "Routine, im positiven Sinne. Ich bin tagein, tagaus dankbar, dass ich dabei sein darf. Ich fahre immer gern zur Arbeit und das ist doch ein Riesenglück."

In der Vergangenheit hat der Let's Dance-Teilnehmer von 2015 in seiner Rolle schon die unterschiedlichsten Geschichten spielen dürfen und wurde dabei vor die ein oder andere Herausforderung gestellt. Für die Zukunft seiner Figur hat er aber keine besonderen Wünsche. "Gute Geschichten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger", erkärte er.

Instagram / milosvukovic Schauspieler Miloš Vuković

Instagram / milosvukovic Miloš Vuković, Schauspieler

TVNow/ Stefan Behrens Miloš Vuković, Schauspieler

