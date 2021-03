Miloš Vuković (39) feiert großes Unter uns-Jubiläum. In der RTL-Daily verkörpert der Schauspieler die Rolle des Paco Weigel und hat in den vergangenen Jahren schon so einiges erlebt: Seine Serienfigur saß nicht nur eine lange Zeit im Rollstuhl, sondern musste auch Abschied von einigen geliebten Menschen nehmen. Nach dem Tod von Jana (Alica Hubiak) machte sich zuletzt Tochter Leni (Josephine Becker, 21) auf ins große Abenteuer USA. Paco beziehungsweise Miloš bleibt der Daily aber erhalten: Er kann mittlerweile auf 21 Jahre "Unter uns" zurückblicken.

Im März 2000 gab der heute 39-Jährige in Folge 1.347 sein Seriendebüt. Auf seinem Instagram-Profil teilt er jetzt einige Schnappschüsse vom Set und Fotos, die ihn ganz am Anfang seiner TV-Karriere zeigen. "21 Jahre 'Unter uns' – 21 Jahre Schillerallee – 21 Jahre Paco", betitelte er die Aufnahmen. Auch seine Kollegen können es kaum glauben, dass der gebürtige Koblenzer mittlerweile ein echtes Urgestein ist. "Mega", kommentiert unter anderem Bambi-Darsteller Benjamin Heinrich (36). Serientochter Josi schreibt: "Unglaublich."

Aber nicht nur Miloš – auch Easy-Darsteller Lars Steinhöfel (35) hat schon einige "Unter uns"-Jährchen auf dem Buckel. Er ist seit 2005 mit dabei und will auch weiterhin Mitglied des Serienteams bleiben. "Ich werde mit 'Unter uns' alt. Ich habe einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben und bin auf jeden Fall bis Ende 2025 zu sehen", verriet er in einem RTL-Livestream im Rahmen der Eventwoche.

Anzeige

ActionPress/ Ohlenbostel, Guido Miloš Vuković als Paco bei "Unter uns"

Anzeige

ActionPress/ Galuschka, Horst Miloš Vuković als Paco bei "Unter uns"

Anzeige

Instagram / larssteinhoefel Schauspieler Lars Steinhöfel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de