Das Warten und vor allem das lange Spekulieren hat ein Ende. In den vergangenen Tagen wurden wilde Vermutungen laut, welche mehr oder weniger prominenten Paare wohl in die Fußstapfen von Trash-Legenden wie Caroline und Andreas Robens treten und in Das Sommerhaus der Stars 2021 einziehen. Niko Griesert (30) und Michèle de Roos, deren Namen in den Gerüchten oft gefallen waren, dementierten ihre Teilnahme bereits. Die wahren Kandidaten stehen nun allerdings fest!

Mit dabei sind Moderator Mola Adebisi (48) und seine Partnerin Adelina Zilai, Unter uns-Star Lars Steinhöfel (35) mit Freund Dominik Schmitt, die Reality-TV-Stars Samira und Yasin Cilingir, Anna Hofbauers (33) Schwester Sissi mit ihrem Schatz Ben Melzer, Goodbye Deutschland-Auswanderer Stephan Jerkel (51) mit seiner Herzdame Peggy Jerofke, Schauspielerin Michelle Monballijn und Reality-TV-Teilnehmer Mike Cees-Monballijn, Theaterregisseur Roland Heitz und Schauspielerin Janina Korn sowie Schlagerikone Almklausi (51) mit seiner Frau Maritta.

Wie auch schon im vergangenen Jahr findet das Sommerhaus 2021 in Bocholt statt. Die Gesundheitslage machte der Produktion einen Strich durch die Rechnung, sodass der eigentlich angedachte Drehort in Portugal verlegt werden musste.

TVNOW Caro und Andreas Robens bei der Sommerhaus-Reunion

Instagram / samira.bne Yasin und seine Frau Samira auf Teneriffa

Instagram / almklausi Almklausi und seine Frau Maritta Krehl im Oktober 2019

