Wie süß sind denn diese Worte von Chris Pratt (41)! Der Jurassic World-Star scheint in Katherine Schwarzenegger (31) die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Am 8. Juni 2019 gaben sich der Schauspieler und die Autorin das Jawort. Mittlerweile sind sie Eltern einer kleinen Tochter. Doch was liebt Chris eigentlich so sehr an Arnold Schwarzeneggers (73) Tochter? Das verriet er nun in einem Video.

"Ihr Lächeln, ihre Geduld, ihre Tapferkeit. Ihre Hingabe als Mutter, als Ehefrau, ihr Glaube", reagierte der 41-Jährige in seiner Instagram-Story auf die Frage eines Fans, was er an Katherine am meisten schätzt. Doch das ist längst nicht alles – lächelnd fuhr Chris fort: "Ihr Lachen, selbst zu unpassenden Zeiten, wie bei einer Beerdigung oder so. Es ist ziemlich ansteckend."

In dem Video machte er seine Fans außerdem auf ihren zweiten Hochzeitstag aufmerksam. An diesem Tag soll es seiner Katherine schließlich an nichts fehlen. "Wünscht ihr einen schönen Jahrestag", forderte Chris die Zuschauer des Clips daher auf. Von seinen 31 Millionen Followern wird es für die 31-Jährige nun sicherlich Glückwünsche hageln.

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt und ihre Tochter Lyla im Dezember 2020

Johnny Bravo/ MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im August 2019

