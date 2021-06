Für Jennifer Lopez (51) könnte es derzeit wohl kaum besser laufen! Mit ihrem Privatleben sorgt die Sängerin gerade für einige Schlagzeilen. Nach der Trennung von Alex Rodriguez (45) scheint die Musikerin nun mit ihrem Ex Ben Affleck (48) für das Liebescomeback des Jahres zu sorgen. Doch neben der Liebelei mit dem Schauspieler scheint J.Lo auch ihre Leidenschaft für das Filmgeschäft wiederentdeckt zu haben – und startet direkt mit einem unglaublichen Erfolg: Jennifer hat einen mehrjährigen Deal mit Netflix abgeschlossen!

Mit ihrer eigenen Produktionsfirma Nuyorican Productions wird die 51-Jährige künftig mit dem Streaminganbieter zusammenarbeiten, wie Netflix verkündete. Gemeinsam sollen Projekte realisiert werden, bei denen insbesondere auf Diversität von Frauen geachtet wird – sowohl vor als auch hinter der Kamera. "Wir wissen, dass sie den Zuschauern auf der ganzen Welt weiterhin wirkungsvolle Geschichten, Freude und Inspiration bringen wird", heißt es in einem offiziellen Statement des Netflix-Chefs Scott Stuber über die Kooperation mit Jennifer. Im Actionfilm "Mother" und in der Thriller-Verfilmung "The Cipher" wird die zweifache Mutter sogar selbst die Hauptrolle übernehmen.

In der Vergangenheit waren die Schauspielkünste der "Jenny From The Block"-Interpretin von wenig Erfolg gekrönt. Ganze neunmal war sie bereits für die Goldene Himbeere nominiert. Für ihre Hauptrolle in der Komödie "Liebe mit Risiko – Gigli" aus dem Jahr 2003 wurde sie sogar zweimal damit ausgezeichnet – unter anderem als schlechtestes Leinwandpaar mit Ben Affleck.

Anzeige

©2002 RAMEY PHOTO Jennifer Lopez und Ben Affleck, Dezember 2002

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2003 in Westwood

Anzeige

Freut ihr euch auf Jennifers künftigen Projekte? Ja, das klingt vielversprechend! Mal abwarten... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de