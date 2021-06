Stefan Mross (45) und Anna-Carina Woitschack (28) hatten einen Grund zum Feiern! Am 6. Juni 2020 haben sich der Schlagersänger und die ehemalige DSDS-Teilnehmerin live im TV das Jawort gegeben. Am vergangenen Sonntag jährte sich dieser besondere Tag für die beiden zum ersten Mal. Aus diesem Grund teilten Stefan und Anna jetzt weitere Bilder der Trauung und erinnerten sich mit emotionalen Worten an die Feier.

Auf Instagram veröffentlichte Stefan eine Reihe von Bildern, die ihn und seine Liebste am Tag ihrer Eheschließung vor einem Jahr zeigen – unter anderem, wie Anna-Carina für die Hochzeit geschminkt und frisiert wird. "Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen lieben", kommentierte der 45-Jährige die Aufnahmen auch im Namen seiner Frau.

Anna-Carina teilte ebenfalls mehrere Bilder von der Hochzeit, unter denen sie in Erinnerungen schwelgte. "Ein unvergesslicher, wunderschöner Moment", resümierte die 28-Jährige. Zudem machte sie dem "Immer wieder sonntags"-Moderator eine süße Liebeserklärung. "Glück im Leben heißt, jemanden zu finden, der weiß, dass du nicht perfekt bist, dich aber so behandelt, als wärst du es. Auf die nächsten Jahre, mein Schatz", beendete sie ihren Post.

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Schlagersänger

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei ihrer TV-Hochzeit im Juni 2020

