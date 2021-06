Liebes-Überraschung bei Franziska van der Heide (29)! Vielen ist die Schauspielerin vor allem durch ihre Auftritte in Serien wie GZSZ und aktuell Alles was zählt bekannt. Auf Social Media gewährt sie ihren Fans immer wieder Einblick in ihren Alltag am Set. Doch ihre Beziehung hält sie im Gegensatz dazu recht privat. Jetzt gab Franzi aber ein süßes Update: Ihr Partner hat ihr nach fast acht Jahren Beziehung einen Heiratsantrag gemacht.

Das plauderte die 29-Jährige jetzt im Interview mit Bunte aus. Am Neujahrsmorgen sei ihr Freund Tim Kallweit vor ihr auf die Knie gegangen. "Ich habe überhaupt nicht mit dem Antrag gerechnet", erzählte sie. Aber es war wohl eine sehr schöne Überraschung – schließlich hat die Ina-Darstellerin "Ja" gesagt. "Er hat sehr, sehr berührende Worte gefunden und bei ihm liefen fast mehr Tränen als bei mir", erinnerte sie sich.

Einen festen Hochzeitstermin gibt es noch nicht. Im nächsten Jahr, wenn es die Gesundheitslage wieder zulässt, wollen sie sich im Rahmen einer freien Trauung das Jawort geben. Auch wie sie sich ihr Eheleben vorstellt, hat Franzi schon verraten: "Ich will mit ihm gemeinsam in Sesseln sitzen, Champagner trinken und Schallplatten hören."

TVNOW / Kai Schulz Ina (Franziska van der Heide) und ihre Schwester Lucie (Julia Wiedemann) bei "Alles was zählt"

Actionpress/ Frederic Kern / Future Image Franziska van der Heide beim 25-jährigen GZSZ-Jubiläum, Mai 2017

Instagram / franzivanderheide_official Franziska van der Heide, "Alles was zählt"-Schauspielerin

