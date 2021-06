So sehr freut sich Bushido (42) über seine wachsende Familie! Vor wenigen Tagen gab der Rapper bekannt, dass er gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (39) weiteren Nachwuchs erwartet – und zwar im Dreierpack! Nach der Geburt ihrer Tochter Aaliyah 2012, der Zwillinge Laila und Djibrail 2013 und Söhnchen Issa 2015 kann das Paar bald Drillinge in den Armen halten. Nun verriet Bushido, was für ein großer Traum damit für ihn in Erfüllung geht.

Wie der Musikproduzent im Interview mit B.Z. erzählte, war es sein "größter Wunsch, weitere Kinder zu bekommen." Dass es ihm und seiner Frau mit ihren vier Kindern mit den drei Babys zu viel werden könnte, glaubt der 42-Jährige kaum. "Wir sind ein eingespieltes Team. Da wir es ja nicht planen konnten, freuen wir uns umso mehr, dass es geklappt hat. Jetzt zählt nur Gesundheit und dass alles gut läuft", fasste der siebenfache Vater in spe zusammen.

Anfang der Woche hatte Bushido bereits auch die Geschlechter von seinen und Anna-Marias eineiigen Drillingen verraten. "Es werden drei Mädchen!", freute sich der "Alles verloren"-Interpret in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi in Berlin 2012

Bushido in der Talkshow "Maischberger"

Bushido, Rapper

