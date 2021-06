Zuckersüße Neuigkeiten von Bushido (42)! Der Rapper ist seit Jahren glücklich mit seiner Anna-Maria Ferchichi (39) verheiratet – doch nicht nur das: Längst hat das Paar seine eigene Familie gegründet und mittlerweile vier gemeinsame Kinder. In diesem Jahr feierten die Eltern sogar schon ihren zehnten Jahrestag – aber nicht nur das macht das Glück der beiden nahezu perfekt: Der Künstler und seine Frau erwarten wieder Nachwuchs!

"Eigentlich gehört dies nur in die Familie, aber da es bald vor Gericht thematisiert werden wird, möchten wir etwas mitteilen. Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger", schreibt Bushido jetzt auf seinem Instagram-Kanal. Dazu postet er auch gleich ein Foto mit der werdenen Mutter – und präsentiert ihren wachsenden Babybauch. "Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt. Respekt an dich, mein Schatz, bleib gesund und stark", meint der Musiker glücklich.

Anna-Maria reagiert in den Kommentaren auf die süße Verkündung ihres Gatten – und schwärmt: "Es gibt nichts Schöneres für mich!" Auch ihre Fans sind einfach begeistert und pflastern die Kommentarspalte mit etlichen Glückwünschen und drücken tausende Male auf den Like-Button.

ActionPress Bushido, Musiker

Getty Images Bushido und Anna-Maria Ferchichi in Berlin im März 2012

James Coldrey, ActionPress Bushido in Berlin, Juni 2017

