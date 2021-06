Evanthia Benetatou (29) teilt erneut gegen Chris Broy aus! Die Ex-Sommerhaus-Teilnehmer werden in wenigen Wochen Eltern eines Sohnes. Die Fronten zwischen ihnen sind seit ihrer Trennung im April jedoch verhärtet. Während Evas Umzug in ihre neue Wohnung scheint es jetzt erneut gekracht zu haben. "Leider werde ich sehr respektlos behandelt und das bekommt dem Kind und mir gar nicht gut", deutete die Ex-Bachelor-Finalistin in ihrer Instagram-Story einen weiteren Streit an. Nur wenig später reagierte Chris auf diese Anschuldigung: "Anscheinend kann Ehrlichkeit schnell als Respektlosigkeit angesehen werden."

