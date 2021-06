Zwischen Michèle de Roos und Niko Griesert (30) ist es wirklich ernst. Obwohl sich der TV-Rosenverteiler bei Der Bachelor noch gegen die Kölnerin entscheidet, sind die zwei mittlerweile total glücklich miteinander. Vor wenigen Wochen machen sie ihre Liebe offiziell und ziehen bald sogar in ihre erste gemeinsame Wohnung. In einem YouTube-Video beantworten die Turteltauben jetzt einige Fragen ihrer Fans rund um ihre Beziehung und plaudern dabei auch aus: Sie haben bereits eine genaue Vorstellung von ihrer Zukunft. Auch Heiraten ist dabei ein Thema. "Heiraten möchte ich generell schon. Das ist ein gemeinsamer Schritt in die richtige Richtung", betont Michèle.

