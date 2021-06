Devon Windsors (27) Bauch wächst aber ganz schön schnell! Vor wenigen Monaten verkündete das Victoria's Secret-Model frohe Neuigkeiten: Zusammen mit ihrem Ehemann Johnny Dex Barbara erwartet sie aktuell ihren ersten Nachwuchs. In den vergangenen Monaten zeigte sie ihren Followern seitdem schon häufiger ihre runde Kugel, doch ein paar aktuelle Bikini-Fotos verblüfften ihre Fans: Devons Bauch sieht darauf plötzlich sehr groß aus!

In einem Post auf Instagram präsentierte Devon gekonnt ihren Bauch in der prallen Sonne. Seit dem letzten Babykugel-Update schien dieser mit einem Mal ganz schön gewachsen zu sein! "Oh mein Gott dieser Bauch!", schrieb ein User in den Kommentaren unter dem Beitrag. "Dein Bauch springt einen ja fast an", merkte ein anderer an. Auch in ihrer Story zeigte das Model die große Wölbung noch einmal im Bikini.

Wie die werdende Mutter bekannt gab, befindet sie sich im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft – das Kind soll bereits im September auf die Welt kommen. Die Beauty verriet übrigens auch schon das Geschlecht ihres Babys: Es soll ein Mädchen werden.

Getty Images Devon Windsor und ihr Mann Johnny Barbara, 2018

Instagram / devwindsor Devon Windsor posiert mit ihrem Babybauch, 2021

Getty Images Devon Windsor, Model

