Seit Oktober ist Narumol stolze zweifache Oma. Eigentlich könnte die Bauer sucht Frau-Ikone darüber kaum glücklicher sein. In einem Interview enthüllte sie nun aber die traurige Entwicklung zwischen ihrem Sohn Jack und Morgane – den Eltern von Vayana. Das Paar lebt inzwischen getrennt. Weder Narumol noch ihr Sohn haben die Kleine bisher persönlich gesehen – ob sie sie jemals kennenlernen werden, ist ungewiss...

"Morgane hat die Kleine in Frankreich zur Welt gebracht. Sie fühlte sich dort sicherer und besser versorgt als in Thailand. Da hat sie einen neuen Mann kennengelernt", gab die Frau von Bauer Josef gegenüber Das neue Blatt preis. Gelegentlich bekommen sie und ihr Sohn Fotos geschickt – das war's aber auch schon. Narumol hofft, dass Morgane sie irgendwann mit Vayana in Thailand besuchen kommt. "Ich werde immer für meine Enkelin da sein. Die Kleine wird ein hübsches Mädchen. Sie hat so viel Ähnlichkeit mit ihrem Papa. Aber man kann nichts erzwingen", erzählte Narumol.

Das Verhältnis zu Morgane sei schlecht. Sie reagiere weder auf Narumols noch Jacks Nachrichten. An eine Versöhnung der Eltern glaubt die TV-Bekanntheit daher nicht. "Dafür ist es, glaube ich, zu spät. Sie hat ihren eigenen Kopf und Jack ist sehr verletzt", erklärte sie.

TVNOW Narumol mit ihrem Sohn Jack

Facebook / Narumol Narumol, "Bauer sucht Frau"-Kultkandidatin

Petra Schönberger / Future Image Narumol auf dem Oktoberfest 2016

