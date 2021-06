Top oder Flop – wie kommt der diesjährige Cast von Sommerhaus der Stars an? Am Dienstagabend verriet RTL endlich den Teilnehmerstab der kommenden Staffel der Reality-TV-Show: Neben Almklausi (51) und seiner Frau, Steffen Jerkel und Peggy Jerofke und Yasin und Samira sind auch Lars Steinhöfel (35) und sein Freund Dominik Schmitt unter anderem mit dabei. Teils mehr, teils weniger bekannte Gesichter – die alles in allem auf weniger Begeisterung der Sommerhaus-Fans stoßen...

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage waren sich die Nutzer ziemlich einig: Die Sommerhaus-Paare hauen sie nicht vom Hocker! Von insgesamt 2.655 Teilnehmern (Stand: 22:09 Uhr) waren 87,3 Prozent (2.317 Votes) der Meinung, dass die Besatzung des TV-Ferienhauses nicht sonderlich viel Spannung verspricht. Nur knapp 12,7 Prozent (338 Votes) zeigten sich hingegen erfreut – und bilden damit die klare Minderheit.

Tatsächlich kam die Bekanntgabe der Sommerhaus-Bewohner für viele Fans des Formats doch etwas überraschend – schließlich hatte es zuvor bereits Vermutungen gegeben, ganz andere Promis würden an der Sendung teilnehmen. Unter anderem wurden Bachelor Niko Griesert (30) und Freundin Michèle de Roos als Teilnehmer gehandelt, dementierten das jedoch schnell.

