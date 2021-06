Er probiert gerne mal was Neues aus: Jared Leto (49) präsentierte sich seinen Fans in den vergangenen Jahren immer wieder in verschiedenen Versionen seiner selbst. Nicht nur, dass er zwischen zwei Filmrollen hin und wieder 30 Kilo zu- oder abnahm – auch mit seinen Outfits beweist der Schauspieler und Musiker regelmäßig große Spielfreude. Jetzt wurde seine Frisur die Zielscheibe seiner Verwandlungsgelüste: Jared hat sich von seiner Mähne getrennt!

Auf Instagram postete der 30 Seconds to Mars-Frontman jetzt nämlich ein Selfie, das ihn mit deutlich kürzerem Schopf zeigt. Auf der Nahaufnahme ist Jareds halbes Gesicht zu sehen – und seine Haare sind darauf nicht einmal mehr schulterlang! Seine Finger formen ein Victory-Zeichen, das aber genau so gut eine Schere darstellen könnte. Ende Mai hatte der Oscarpreisträger noch ein Bild mit bis zur Brust reichender Haarpracht geteilt.

Seinen Fans scheint der neue Look jedenfalls zuzusagen. "Zeig uns das ganze Gesicht und hör auf, uns so neugierig zu machen", forderte ein User. Viele andere lobten den Style-Wechsel und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Instagram / jaredleto Jared Leto mit kürzeren Haaren

Instagram / jaredleto Jared Leto im Mai 2021

Getty Images Jared Leto bei der Vanity Fair Oscar Party 2015

