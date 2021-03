Das soll wirklich Jared Leto (49) sein? Der Musiker und Schauspieler ist inzwischen dafür bekannt, sich für seine Rollen optisch extrem zu verändern. So verlor der 30 Seconds to Mars-Star für seinen Part in "Dallas Buyers Club" unter anderem fast 20 Kilo – und ergatterte dafür einen Oscar als bester Nebendarsteller. Ob er das nun auch mit seinem neuesten Film beabsichtigt? Jared hat sich zumindest wieder einer Extrem-Verwandlung unterzogen: Er trägt jetzt Halbglatze und Bierbauch!

Aktuelle Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 49-Jährigen am Mittwoch am Set seines neuen Streifens "House of Gucci" in Mailand. Auf den Fotos ist der sonst so schnittige US-Amerikaner kaum wiederzuerkennen: Unter seinem Shirt wölbt sich ein runder Bauch, seine früher lange Mähne ist einer Halbglatze mit längeren Seiten gewichen. Abgerundet wird der Style von einem Schnurrbart – und macht den Look als Designer Paolo Gucci damit perfekt.

Doch der Academy-Award-Preisträger ist nicht der einzige im Cast, der sich für die Verfilmung optisch verändert hat: Auch Lady Gaga (34), die die Patrizia Reggiani verkörpert, präsentierte sich kürzlich kaum erkennbar mit dunkler Mähne. Neben den beiden Musikern wirken außerdem Adam Driver (37) und Al Pacino (80) an dem Streifen mit.

Collection Christophel Jared Leto in "Dallas Buyers Club"

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

Getty Images Lady Gaga und Adam Driver am Set von "House of Gucci"

