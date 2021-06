Mit 51 Jahren ist Jennifer Lopez in absoluter Topform! Im Leben der Sängerin scheint es derzeit bestens zu laufen. Die Musikerin ist nicht nur wieder erfolgreich ins Filmgeschäft eingestiegen, auch im Privaten geht es nach der Trennung von Alex Rodriguez (45) wieder bergauf. In den vergangenen Wochen wurde J.Lo immer wieder mit ihrem Ex Ben Affleck (48) bei gemeinsamen Besuchen im Gym gesichtet – und die scheinen sich durchaus auszuzahlen! Stolz präsentierte Jennifer der Öffentlichkeit nun ihren durchtrainierten Körper.

Neue Aufnahmen zeigen die "Jenny from the Block"-Interpretin gemeinsam mit ihrem Manager Benny Medina auf den Straßen von Miami. Der eindeutige Blickfang auf den Bildern ist der sportliche Körper der Künstlerin. Die zweifache Mutter trug zu ihrer weiten Jogginghose ein weißes, gecropptes Oberteil, das ideal den Blick auf ihren Bauch freilegte – und der kann sich sehen lassen. Jennifer präsentierte ein klar definiertes Sixpack.

Dass sie derzeit zur Bestform aufläuft, ist J.Lo auch bewusst. Im April erklärte der fitte Weltstar gegenüber InStyle, zwar nicht mehr als vor 30 Jahren zu trainieren, dafür aber härter und intelligenter. "Ich tue es mehr für meine Gesundheit als für mein Aussehen", betonte Jennifer zudem und ist sich sicher: "Wenn man Dinge aus den richtigen Gründen tut, sieht man auch tatsächlich besser aus!"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2003 in Los Angeles

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

MEGA Jennifer Lopez in Miami, 2021

