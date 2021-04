Jennifer Lopez ist mit 51 so richtig fit! Dass der US-amerikanische Popstar großen Wert auf einen durchtrainierten Körper legt, dürfte kein allzu großes Geheimnis sein: Immerhin begeistert die "Ain't Your Mama"-Sängerin ihre Fans bei Konzerten immer wieder in ultra-knappen Outfits – und dabei präsentiert sie ihre schlanken und vor allem muskulösen Kurven. Mit diesem Anblick haut die Musikerin aber nicht nur ihre Supporter um: Auch J.Lo selbst ist superstolz auf ihren Körper!

"Ich glaube, dass ich in Bestform bin", betonte Jennifer im InStyle-Interview. Zwar habe die heute 51-Jährige auch schon in ihren 20ern und 30ern viel Sport getrieben, allerdings habe sich ihr Work-out inzwischen verändert. "Es ist nicht so, dass ich mehr trainiere – ich trainiere nur härter und intelligenter", gab Jennifer einen Einblick in ihre Fitness-Routine und scherzte: "Und ich brauche nicht mehr so lange wie früher."

Zudem deutete Jennifer an, dass sich auch ihre Haltung zum Sport über die Jahre hinweg geändert habe. "Ich tue es mehr für meine Gesundheit als für mein Aussehen", erklärte die "On The Floor"-Interpretin und meinte: "Wenn man Dinge aus den richtigen Gründen tut, sieht man auch tatsächlich besser aus!"

