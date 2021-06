Herrlich natürlich zeigt sich Tatort-Star Til Schweiger (57) im Netz! Inzwischen ist der Schauspieler, der sein Bildschirmdebüt in der Kultserie Lindenstraße feierte, nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter als Produzent und Regisseur eine feste Größe in der Filmwelt. Neben seinem Schauspieltalent ist Til natürlich auch für sein schneidiges Aussehen bekannt – und das präsentierte der frischgebackene Opa jetzt einmal mehr im Netz: Der 57-Jährige teilte ein Selfie von sich, das seine zahlreichen Fältchen zeigt!

Offenbar zog es den "Keinohrhasen"-Produzenten bei dem sonnigen Wetter an den Berliner Wannsee, wie er mit einem Schnappschuss auf Instagram festhielt. "Wannsee-Time!" betitelte er das Selfie, auf dem er ein wenig zerknautscht dreinblickt. Seine offensichtlichen Lachfältchen kamen bei seinen Followern richtig gut an! "Er ist wieder da!", kommentierte etwa The Bosshoss-Sänger Alec Völkel (49). Und Fernsehblondine Evelyn Burdecki (32) kam nicht umhin, das Selbstporträt mit "Alter Falter, siehst du gut aus!" zu kommentieren.

Auch anderen Fans gefiel das unretuschierte Bild des vierfachen Vaters sehr gut. "Beruhigend, dass selbst der Til Falten bekommt", "Die Zeit bleibt ja nicht stehen" oder: "Jedes Fältchen macht dich sympathischer, mein Jung", überschlugen sich die begeisterten Ausrufe in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Til Schweiger im Oktober 2020

Anzeige

ActionPress/Matthias Wehnert / Future Image Til Schweiger, 2020

Anzeige

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de