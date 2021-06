Bei Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) sind aller guten Dinge wohl zwei! In den vergangenen Wochen sorgten die beiden immer wieder für Schlagzeilen, nachdem sie mehrfach zusammen gesehen wurden und total vertraut wirkten. Die zwei Hollywood-Stars waren Anfang der 2000er-Jahre schon einmal liiert, trennten sich aber kurz vor ihrer geplanten Hochzeit. Ganze 17 Jahre später scheinen Bennifer nun einen zweiten Beziehungsversuch zu wagen. Und zwar mit allem, was eine verbindliche Partnerschaft ausmacht: Ben Affleck verbrachte jetzt sogar Zeit mit J.Los Mutter!

Während Jennifer gerade ein Musikvideo in Miami drehte, stand Ben für einen neuen Film in Las Vegas vor der Kamera. Obwohl die "On The Floor"-Interpretin nicht bei Ben sein konnte, hatte dieser dennoch eine nette Begleitung: J.Los Mama Guadalupe Rodríguez. Wie Hollywood Life berichtete, wurden die beiden kürzlich zusammen in Las Vegas gesichtet. Sie genossen ihre Zeit offenbar mit den traditionellen Freizeitangeboten der bekannten Casino-Stadt: In einer Spielothek.

Auch bei dem Vax Life Konzert im Mai dürften sie sich schon über den Weg gelaufen sein: Ben und Jennifer gehörten beide zu den Stars der Veranstaltung – doch auch Guadalupe war da und kam sogar kurz auf die Bühne. Bei selbigem Konzert performte J.Lo übrigens unter anderem ihren Song "I'm Glad" – ein Liebeslied, dass sie wohl über Ben geschrieben haben soll.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Daredevil"

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodríguez, 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

Anzeige



