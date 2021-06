Da hört man wohl schon bald die Hochzeitsglocken läuten! Sängerin Gwen Stefani (51) und ihr Partner, Countrystar Blake Shelton (44), haben sich bereits im Oktober vergangenen Jahres verlobt, nachdem sie bereits fünf Jahre zusammen waren. Bislang scheiterte es nur immer an einem passenden Termin für die Hochzeit – doch der scheint jetzt auch gefunden zu sein: Gwen feierte ihren Junggesellinnenabschied!"

Die 51-Jährige, die wohl in diesem Sommer noch heiraten wird, wurde am Donnerstag mit Liebe überschüttet, als ihre Familie zu einer intimen Brautparty zusammenkam. In ihrer Instagram-Story dokumentierte sie die Feierlichkeiten. "Ich wurde von meiner Familie entführt, um zu feiern, dass ich heiraten werde", schrieb sie in einem Clip. In einem weiteren schrieb sie: "Ich fühle mich geliebt und gesegnet." Außerdem teilte sie einen Schnappschuss von sich, der sie dabei zeigt, wie sie aus einem Weinglas nippt und eines ihrer Geschenke hält.

Die Freunde und Fans der "Hollaback Girl"-Sängerin freuten sich für sie und schickten ihr gute Wünsche für die bevorstehende Trauung mit auf den Weg. "Ich kann den großen Tag nicht erwarten!" oder "Bitte teile alles mit uns!", freuten sich die User. Gwen selbst betitelte ihr Bild mit drei Emojis: einer Braut, einem Diamantring und einem Smiley, den Herzen umgeben.

Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani auf einer Pre-Grammy-Party in Hollywood im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de