Große Trauer um Philipp Mickenbecker (✝23). Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass der YouTuber mit nur 23 Jahren gestorben ist – der beliebte The Real Life Guys-Star erlag seiner Lymphdrüsenkrebserkrankung. Zahlreiche Fans drückten anschließend bereits ihr tiefes Beileid an die Hinterbliebenen des Hessen aus. Jetzt meldete sich auch Philipps beste Freundin Janet zu Wort – und rührt mit ihren Abschiedsworten zu Tränen...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Umweltingenieurin am Donnerstag ein Foto, das sie während einer ihrer gemeinsamen Reisen mit Philipp zeigt. Glücklich strahlen beide in die Kamera, während sie vor einem Wasserfall stehen. Zu dem Bild schrieb Janet emotional: "Du warst mein allerbester Freund, Philipp. Und du wirst es auch immer bleiben. Ich hätte mir keinen perfekteren Menschen an meiner Seite vorstellen können als dich!" Die Brünette schilderte weiter, wie sehr sie die gemeinsamen Abenteuer mit dem Tüftler genossen habe – und wie sehr sie ihn vermissen werde: "Du wirst ein tiefes Loch und große Trauer in meinem Herzen und in meinem Leben hinterlassen und du fehlst mir einfach jetzt schon so unheimlich sehr!"

Gemeinsam mit seinem Bruder Johannes Mickenbecker und weiteren Freunden war Janet auch bis zu seinem Tod bei Philipp gewesen. Bis zuletzt hatte sie ihrem besten Kumpel Kraft geschenkt – und ihm einen friedvollen Abschied bereitet: "Er hatte wirklich gar keine Schmerzen!", erklärte sie in einem YouTube-Clip.

Instagram / life.lion.official Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

Instagram / janeti_m Philipp Mickenbecker und seine beste Freundin Janet

Instagram / the_real_life_guys Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

