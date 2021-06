Schon bald wird der große Bruder wieder seine wachsamen Augen auf seine prominenten Bewohner richten! Die achte Promi Big Brother-Staffel mit Ikke Hüftgold (44), Emmy Russ (22), Mischa Mayer (29) und Co. im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Auch 2021 wird es wieder neue VIP-Folgen aus dem TV-Container geben. Welche Promis sich dieses Mal der Dauerüberwachung stellen, ist noch nicht bekannt – dafür hat der Sender jetzt den Starttermin offiziell bestätigt.

Die neunte "Promi Big Brother"-Staffel startet am 6. August 2021. Das gab Sat.1 jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. "Am 6. August öffnet 'Promi Big Brother' live um 20:15 Uhr in Sat.1 wieder seine Pforten für seine prominenten Bewohner – und schließt sie auch 2021 erst nach drei Wochen", heißt es darin. An zwölf der insgesamt 22 Ausstrahlungstagen wird es zudem eine Liveshow mit Marlene Lufen (50) und Jochen Schropp (42) geben.

Direkt im Anschluss können sich die Fans täglich auf "Promi Big Brother – Die Late Night Show" freuen. Moderiert wird der Late-Night-Talk auch in diesem Jahr wieder von Melissa Khalaj (32) und Jochen Bendel (53).

Promi Big Brother

Jochen Schropp und Marlene Lufen für "Promi Big Brother"

Jochen Bendel und Melissa Khalaj

