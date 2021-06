Dieser Exit dürfte nicht nur die Zuschauer überrascht haben. In der sechsten Folge der Joyn-Kuppelshow M.O.M konnte sich Simone in einem Safe-Battle gegen die anderen Kandidatinnen durchsetzen und sich so vor einem Rauswurf schützen. Dan Agboli und Dustin mussten aber zwei Frauen nach Hause schicken. Doch mit dieser Wahl hat wohl niemand gerechnet: Nina und Yassmine müssen ihre Koffer packen.

Das Abenteuer bei "M.O.M" ist für die 40-Jährige und die Berlinerin endgültig vorbei. Dan entschied sich gegen Yassi und erklärte der Tänzerin auch, woran das lag. "Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Die Aufs waren ganz toll und die Downs waren ganz schwierig. Ich glaube, dass es für uns beide besser ist, wenn wir unsere Reise hier beenden", führte der Senior aus.

Auch Dustin musste eine Entscheidung treffen, die ihm aber offenbar nicht sonderlich schwerfiel. Bereits in der Vergangenheit machte er deutlich, dass es zwischen ihm und Nina einfach nicht richtig gefunkt hatte, obwohl sie ein romantisches Date samt Kuss hatten. "Du bist 'ne absolut tolle Frau, superselbstbewusst, selbstständig, du strahlst das auch aus und dennoch, ich habe nicht das Gefühl, dass bei uns mehr entstehen kann", erklärte er.

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

Instagram / yassmine.boubia "M.O.M"-Kandidatin Yassmine

Anzeige

Joyn Dustin und Dan bei "M.O.M"

Anzeige

© Joyn "M.O.M"-Teilnehmerin Nina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de