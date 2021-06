Janine Christin Wallat (26) scheint ein ziemliches Energiebündel zu erwarten! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin von Daniel Völz (36) bekommt erstmals Nachwuchs. Ihren Freund, der auch der Vater des Kindes ist, hat sie bislang noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile ist die Beauty schon am Ende des zweiten Trimesters angekommen. Im Interview mit Promiflash verriet die berüchtigte TV-Liebesbriefschreiberin nun, dass ihr ungeborenes Baby manchmal so viel Rambazamba macht, dass sie nicht schlafen kann.

Teilweise ist Janines Kleines so aktiv, dass sie selbst deshalb kein Auge mehr zumacht. "Für eine werdende Mama gibt es nichts Schöneres, als wenn sie die Bewegungen ihres Kindes im Bauch spürt. Das bedeutet oftmals aber leider auch, kaum bis gar keinen Schlaf zu bekommen", erklärte sie gegenüber Promiflash. Ihrer Meinung nach, hat der Säugling die volle Wucht Temperament seiner Eltern abbekommen. Außerdem könne sich die Friseurin vorstellen, dass "das Würmchen" sie schon auf die Zeit nach der Entbindung vorbereiten will.

Neben ihrer Teilnahme an Reality-Formaten ist die 26-Jährige in einem Friseursalon in Norderstedt angestellt. Wegen ihrer Schwangerschaft wurde sie aber vor wenigen Tagen freigestellt. Jetzt kann sie sich voll und ganz auf die Ankunft ihres ersten Nachwuchses vorbereiten.

privat Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat im April 2021

privat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

