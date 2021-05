Auch Janine Christin Wallat (26) ist Teil des großen Bachelor-Babybooms! Die ehemalige Rosenanwärterin von Daniel Völz (36) gab im vergangenen März bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Und seit sie ihre Fans eingeweiht hat, lässt sie sie auch an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Auf Social Media postete sie schon ein Foto ihres deutlich erkennbaren Babybauchs. Nun verriet sie auch, wie sich ihr Gewicht verändert hat.

In einer Fragerunde auf Instagram wollte einer von Janines 10.000 Followern wissen, wie sehr sich die Anzeige auf ihrer Waage verändert hat. "Bisher habe ich 6,5 Kilo zugenommen", antwortete die werdende Mutter daraufhin. In welchem Monat sie ist, ließ die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin offen. Vor drei Wochen erklärte sie allerdings, dass ihr "Würmchen" so groß sei wie eine Grapefruit. Demnach dürfte sie mittlerweile ungefähr die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich haben.

Wer der Vater ihres Kindes ist, ist noch immer ein Geheimnis. Gegenüber Promiflash erzählte Janine, dass er nicht viel mit "dem Social-Media-Kram" anfangen könne und sie ihn deshalb aus der Öffentlichkeit heraushalte. Ein paar Details ließ sie sich dann doch entlocken: "Er ist italienischer Abstammung und wir kannten uns schon länger."

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Mai 2021

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat im April 2021

privat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

