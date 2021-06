Verliebt, verlobt, verheiratet – so lief es bei Sabrina (28) und Mehmet (29) von 5 Senses for Love nicht ganz ab. Die beiden verlobten sich, ohne sich je gesehen zu haben, gaben sich kurz danach das Jawort und verliebten sich irgendwann dazwischen. Seit einem halben Jahr sind die zwei nun schon verheiratet. Doch wann genau haben sie sich das erste Mal die drei magischen Worte gesagt? Das verrieten sie nun gegenüber Promiflash.

Nach der "5 Senses for Love"-Kennenlernphase ging es für die verlobten Paare nach Griechenland und dort scheint Sabrina von Amors Pfeil getroffen worden zu sein. "Ich habe das erste Mal in Griechenland gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe", erinnerte sich die Hundenärrin im Promiflash-Interview zurück. Richtig "Ich liebe dich" haben die beiden dann erst bei der Hochzeit gesagt.

Der Baden-Württemberger und die Schleswig-Holsteinerin scheinen sich in der Sendung wirklich gesucht und gefunden zu haben. Nach der Hochzeit sind die Turteltauben gleich zusammengezogen. Außerdem gab es traumhafte Flitterwochen auf den Malediven. Die Social-Media-Profile der beiden sind voll mit paradiesischen Fotos.

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet von "5 Senses for Love"

Instagram / sabrinamina_official Sabrina, 2021 in ihren Flitterwochen

Hättet ihr gedacht, dass die beiden erst bei der Hochzeit "Ich liebe dich" gesagt haben? Nein, das ist ja etwas spät! Ja, das ist so romantisch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



