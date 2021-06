Estefania Wollnys (19) neues Musikvideo ist draußen – und ihr männlicher Drehpartner ist kein Unbekannter! Anfang 2019 hatte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre erste Single veröffentlicht. Mittlerweile hat sie sich auch eine richtige Fanbase aufgebaut. Und für die hatte Estefania nun ein ganz besonderes Schmankerl: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag feierte das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Leuchtfeuer" Premiere – mit dabei: der Kuppelshow-Hottie Chris Grey.

Reality-TV-Fans kennen Chris durch seine Teilnahme an Temptation Island, Ex on the Beach und Beauty & The Nerd. Jetzt hat der Fitness-Fan auch in Estefanias neuem Musikvideo einen Auftritt – und der ist ziemlich sexy! Im Clip träumt die 19-Jährige von dem Muskelprotz: Die beiden tanzen miteinander, kuscheln und schauen sich immer wieder tief in die Augen. "Richtig gut! Was ist das bitte für ein hübscher Typ", lautete nur ein euphorischer Fankommentar auf YouTube.

"Wir haben zwölf Stunden für das Video gedreht und es hat sich mehr als gelohnt", freute sich auch Chris in seiner Instagram-Story. Dem konnte die Tochter von Silvia Wollny (56) nur zustimmen. Sie repostete seinen Beitrag mit den Worten: "Oh ja, es war mega! Es hat so viel Spaß gemacht!"

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / chrisgrey___ Chris Grey, Reality-TV-Kandidat

Anzeige

RTL II Estefania Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de