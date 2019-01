Estefania Wollny (16) will auch ohne Deutschland sucht den Superstar durchstarten! Am Dienstagabend versucht sich der Die Wollnys-Spross in der beliebten Castingshow mit Poptitan Dieter Bohlen (64). Doch ganz egal, wie das Vorsingen für den Reality-TV-Star ausgeht, die 16-Jährige will auch so ihren Weg als Sängerin gehen. Wie ihre Mutter Silvia Wollny (53) nun verraten hat, wird Estefania in wenigen Tagen ihre erste Single veröffentlichen!

Auf Facebook teaserte das Familienoberhaupt den großen Auftritt seiner Kleinen bei DSDS an. Das ist aber nicht das einzige Highlight, auf das sich die Wollny-Fans diese Woche freuen dürfen: "Ab Freitag gibt es ihre erste Single 'Wo auch immer du bist'", schrieb Silvia euphorisch. Aber wird sie den deutschsprachigen Song auch vor Dieter, Pietro Lombardi (26), Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (30) präsentieren?

Wie der RTL-Pressetext preisgibt, wählt Estefania nicht ihr eigenes Lied für die erste Casting-Runde. Stattdessen wird sie sich an Rihannas (30) "Take a Bow" versuchen. Was meint ihr: Wird der Teenie es in den Recall schaffen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

Facebook / silvia.wollny Das Cover von Estefania Wollnys erster Single "Wo auch immer du bist"

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny bei DSDS

Promiflash Silvia Wollny und ihre Tochter Estefania

