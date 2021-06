Liam Neeson ist eine absolute Filmlegende. Vielen wird der gebürtige Nordire in erster Linie durch seine Rolle in der Weltraumsaga Star Wars ein Begriff sein. Hier stand er in Episode eins als weiser Mentor an der Seite von Obi-Wan Kenobi, der von Ewan McGregor (50) gespielt wurde. Ob sich die Fans vielleicht schon bald über eine Rückkehr des beliebten Leinwandduos freuen dürfen, verriet Liam jetzt!

Nachdem der Streamingdienst Disney+ angekündigt hatte, eine Serie über Obi-Wan Kenobi produzieren zu wollen, brodelte nur so die Gerüchteküche. Viele fragten sich, ob auch Liam dort wieder als Jedi-Meister Qui-Gon Jinn zu sehen sein wird. Nun sorgte der in einer Folge von Jimmy Kimmel Live! dafür, dass die Spekulationen ein für alle Mal Ende haben und stellte klar: "Auf mich ist man diesbezüglich nicht zugekommen."

Dass Liam im Rahmen der Serie, die sein Kollege Ewan seit April dreht, nicht zu sehen sein wird, mag einige Fans enttäuschen. Lange werden sie jedoch nicht auf ihren Helden verzichten müssen. Wie auf IMDb zu lesen ist, kehrt Liam nämlich schon diesem Monat mit dem Streifen "The Ice Road" auf die Bildschirme zurück und wartet in seiner neuen Rolle mit einer waghalsigen Rettungsaktion auf.

Getty Images Liam Neeson, "Star Wars"-Star

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Getty Images Liam Neeson, "Qui-Gon Jinn"-Darsteller in "Star Wars"

