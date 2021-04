Sie will ihrem Baby schon jetzt die Welt zeigen! Elyse Knowles (28) ist erst seit wenigen Wochen Mutter eines Sohnes: Ende Februar erblickte ihr kleiner Mann Sunny das Licht der Welt. Seitdem ist das Model im absoluten Mamaglück und teilt nur zu gern Einblicke in ihren neuen Alltag als Mutter. Dass dieser aber nicht gerade langweilig ist, bewies sie jetzt einmal mehr: Elyse teilte Bilder von einem entspannten Camping-Trip!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige ein paar Fotos von ihrem Familienurlaub. Zusammen mit Baby Sunny macht die Beauty auf den Aufnahmen den Strand unsicher – und dabei auch eine ziemlich gute Figur. "Sunnys erster Campingausflug im Alter von fünf Wochen. An Ostern verwöhnte sich die Mama mit (viel) Schokolade, Tee und Joghurt zum Frühstück, an so einem magischen Ort", betitelte die Australierin ihren Post.

Bereits kurz nach seiner Geburt hatte der wenige Wochen alte Fratz das erste Mal das Meer unsicher gemacht. Anfang März hatte Elyse mit ihrem Sohn einen Tag am Beach verbracht. "Gerade einmal zehn Tage alt und schon liebt Sunny-Boy den Strand", hatte sie ihren Fans im Netz mitgeteilt. Ganz offensichtlich kommt der Klein-Sunny schon jetzt ziemlich gut rum...

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles mit ihrem Baby am Strand

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de