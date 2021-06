Seit 5 Senses for Love schweben Sabrina Mina (28) und ihr Mehmet (29) auf Wolke sieben. In der Kuppelshow sagten die zwei "Ja" zueinander und scheinen das bisher auch nicht zu bereuen. Auf Social Media gewähren sie ihren Fans immer wieder Einblick in ihren neuen Alltag als Ehepaar. Sie genießen die Zweisamkeit in vollen Zügen. Im Promiflash-Interview verrieten sie nun, ob es demnächst schon das erste "5 Senses for Love"-Baby geben wird.

Dass sich beide Nachwuchs wünschen, haben sie schon in der Sendung betont. Allerdings scheinen sie es damit nicht eilig zu haben. Gegenüber Promiflash machte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin jetzt klar: "Kinderplanung steht noch ein bisschen in der Ferne." Dafür hätten sie nun aber ihre "Hundefamilie" vergrößert. Sie hätten eine Hündin aus einer Tötungsstation adoptiert und die würde auch schon richtig gut hören.

Eines steht jedoch fest: Wenn sie sich dazu entschließen, eine Familie zu gründen, hätten sie mittlerweile auch den Segen von Minas Vater. Der äußerte beim TV-Jawort nämlich noch Zweifel. Vor Kurzem erzählte Mehmet dann aber voller Stolz: "Mein Schwiegervater und ich sind heute beste Freunde."

