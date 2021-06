Vor wenigen Tagen verkündete die ehemalige X Factor-Teilnehmerin Stacey Solomon (31), dass ihre Patchwork-Familie um ein weiteres Familienmitglied wächst. Neben ihren beiden Kindern aus früheren Beziehungen ist das Nesthäkchen Rex das bisher einzige gemeinsame Kind mit ihrem Mann Joe Swash. Jetzt geht wohl ein sehnlicher Wunsch des Paares in Erfüllung: Die Britin erwartet wieder ein Kind – doch der Weg dorthin war steinig. Offen sprach Stacey nun über die Verluste, die sie zuvor überstehen musste.

Via Instagram wandte sich die 31-Jährige mit offenen Worten an ihre Follower und sprach über ihre Fehlgeburten in frühen Stadien der Schwangerschaft. "Wir haben das im Laufe des letzten Jahres und auch davor einige Male erlebt. Es ist ein solch niederschmetterndes Gefühl", offenbarte die britische Sängerin. Zwar sprach sie ihren Fans mit ähnlichen Erfahrungen Mut zu, es weiterhin zu versuchen, doch gab sie auch zu, dass das schwer sei: "Ehrlich, so etwas bricht einem das Herz."

Nun will sich Stacey jedoch auf ihren kommenden Nachwuchs freuen und verriet sogar, wann sie ihr Baby im Arm halten kann. "Gegen Ende des Jahres wird es so weit sein", kündigte der TV-Star an. Einen Babybauch könne man bisher aber noch nicht erkennen.

Stacey Solomon mit ihrer Familie

Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex, Oktober 2019

Stacey Solomon, Sängerin

