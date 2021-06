Sie machte ihre Anspielungen wahr! Die ehemalige X Factor-Teilnehmerin Stacey Solomon (31) und ihr Mann Joe Swash haben bereits eine ganze Rasselbande zu Hause. Die Sängerin brachte zwei Kinder mit in die Beziehung, er einen Sohn – Nesthäkchen Rex ist bislang das jüngste Mitglied der Familie. Aber das soll nicht mehr lange so bleiben: Stacey und Joe erwarten erneut Nachwuchs!

"Wir züchten ein neues Gürkchen heran! Wir waren nie so dankbar, ich habe keine Worte. Wir dachten nicht, dass wir die Chance bekommen würden!", freute sich Stacy jetzt via Instagram. Gemeinsam mit ihrer Familie posierte die werdende Vierfachmama für ein Foto, auf dem ihr Sohn stolz ein Ultraschallbild zeigt. "Wir lieben euch alle zum Mond und zurück. Viel Liebe von mir, Joe, Harry, Zach, Leighton, Rex und unserem kleinen Gürkchen", schrieb sie.

Erst kürzlich zog die Großfamilie in ein neues Zuhause – mit einem freien Kinderzimmer! "Wenn wir das Glück haben, noch mehr Babys zu bekommen, dann wird das vielleicht das Zimmer von Baby Nummer vier", spielte sie damals noch auf eine Schwangerschaft an. Dieser Wunsch ging wohl schneller in Erfüllung als erwartet.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Partner Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren Söhnen

