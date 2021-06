Am vergangenen Freitag feierte Hollywood-Ikone Angelina Jolie (46) ihren 46. Geburtstag – mit dabei: ihre sechs Sprösslinge. Nachdem die Schauspielerin vor Gericht eine Niederlage gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt (57) einstecken musste, feierte sie ihren Ehrentag erst mit ihren Kids bei einem Dinner in Los Angeles, dann reiste die Familie gemeinsam nach New York. Alle schmissen sich zu diesem Anlass in ihre modischsten Outfits, Tochter Shiloh (15) behielt ihren lässigen Look bei. Was auffällt: Der Teenager ist ganz schön groß geworden!

Hello! liegen Schnappschüsse vor, die die Familienbande bei ihrer Ankunft am John F. Kennedy International Airport zeigen. Die stylishe 15-Jährige kombinierte eine dunkle Jogginghose mit Cut-outs an den Oberschenkeln mit einem bequemen schwarzen Hoodie. Neben ihrer Mutter wirkt Shiloh fast wie eine Erwachsene – die beiden sind mittlerweile nahezu gleich groß!

Der Ausflug fand vor weniger als zwei Wochen nach Angelinas gerichtlicher Niederlage statt. "Troja"-Star Brad Pitt konnte das gemeinsame Sorgerecht für die fünf jüngsten Kinder gewinnen – sein ältester Sohn Pax, der ab sofort an einer Universität studiert, ist nicht mehr minderjährig und daher von der Sorgerechtsentscheidung ausgenommen. Berichten zufolge will Angelina allerdings Berufung gegen das Urteil einlegen.

Anzeige

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Vivienne und Shiloh in Los Angeles, 2019

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, November 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de