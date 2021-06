Im Leben von Meri Brown (50) lief es in letzter Zeit nicht besonders gut. Vor einigen Monaten verlor der Alle meine Frauen-Star nämlich seine Mutter Bonnie Ahlstrom. Doch damit nicht genug. Zudem lief ihre Beziehung zu ihrem polygamen Ehemann Kody (52) zuletzt nämlich eher schlecht als recht. Schlägt Meri deshalb nun ein für alle Mal ein neues Kapitel auf? Auf einem Schnappschuss zeigt sie sich jetzt zumindest ganz verändert!

Sie kümmert sich in Utah momentan um das Familienunternehmen, das Bed & Breakfast "Lizzie's Heritage Inn". Anstatt wegen der Beziehungskrise Trübsal zu blasen, strahlt der TV-Star jedoch freudig in die Kamera und präsentiert auf Instagram nun einen neuen Haarschnitt. Einige Zentimeter ihrer Haarpracht hat die Blondine beim letzten Friseurbesuch gelassen und ist sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis. Sie versieht das Pic mit dem Hashtag #BecauseICan, also "weil ich es kann". Deutet die Gespielin des Mehrfach-Liebenden damit etwa eine neu gewonnene Unabhängigkeit an? Ob es sich um eine Trennungsfrisur handelt, gibt sie jedenfalls noch nicht preis.

Ob Meris räumliche Trennung von Kody wohl dazu beiträgt, dass sie so aufblüht? Ihre Fans begrüßen jedenfalls den neuen Look des TV-Stars, der auf dem Pic zufrieden wirkt. "Du siehst großartig aus", "Die Frisur lässt dich jünger aussehen", oder auch "Du strahlst", liest man in der Kommentarspalte.

Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ehefrau Meri Brown

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, Reality-TV-Star

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Star

