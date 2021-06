Ist Kim Kardashian (40) wieder bereit, sich zu verlieben? Der Keeping up with the Kardashians-Star traf vor wenigen Monaten eine folgenschwere Entscheidung: Nach über sechs Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern reichte die Beauty die Scheidung von dem US-Rapper Kanye West (44) ein. Der soll nun aber bereits eine neue Frau in seinem Leben haben – der Musiker soll mit Supermodel Irina Shayk (35) turteln. Sehnt sich Kim deshalb nun ebenso nach einem neuen Partner?

Der "Gold Digger"-Interpret hat seinen 44. Geburtstag offenbar mit dem Model in Frankreich verbracht – Kim soll sich aufgrund dessen nun auch eine neue Liebe wünschen, wie ein Insider People berichtet. "Sie möchte nicht den Rest ihres Lebens Single sein", meint die Quelle. Zwar würden ihre Kinder und ihre Arbeit an erster Stelle stehen – "sie würde es aber toll finden, einen Mann zu finden, mit dem sie dieses Leben teilen kann", fährt der Informant fort.

Generell soll die vierfache Mutter laut The Sun nicht unbedingt angetan von der Liaison zwischen Irina und Kanye sein – allerdings eher wegen der Umstände. Kim und Kanyes Romanze startete nämlich auch in Frankreich. Daher stoße es ihr sauer auf, dass er ausgerechnet dort mit der russischen Beauty anbandelte.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Ehemann Kanye West

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de