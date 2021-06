Kanye West (44) scheint nach der Trennung von Kim Kardashian (40) endlich wieder nach vorne zu schauen! Kurz nachdem die Keeping Up With The Kardashians-Bekanntheit die Scheidung eingereicht hatte, hielt er noch immer an der Ehe fest. Er trug sogar noch seinen Ring. Doch mittlerweile tröstet er sich wohl mit Topmodel Irina Shayk (35) über Kim hinweg. Die zwei wurden nun bei einem Trip nach Frankreich erwischt. Kim soll darüber nicht unbedingt happy sein...

Dabei scheint es der Unternehmerin gar nicht darum zu gehen, dass er mit einer anderen Frau anbandelt. Vielmehr ist Kim die Location ein Dorn im Auge. "In Frankreich sind sie und Kanye zusammengekommen. Er schickte ihr damals seinen Privatjet, um sie für seine Fashionshow in Paris einfliegen zu lassen", steckte ein Insider The Sun. Dass er nun Irina dorthin eingeladen hat, habe sie eiskalt erwischt.

Auch dass der Musiker seinen 44. Geburtstag mit der Laufstegschönheit gefeiert hat, konnte Kim wohl nicht so recht nachvollziehen. Sie sei davon ausgegangen, dass Kanye ihn mit den gemeinsamen Kindern verbringen will. "Er hat ihr erklärt, dass er verplant ist. Jetzt, da sie weiß, dass er mit Irina im Urlaub war, ist sie vermutlich verletzt", führte die anonyme Quelle weiter aus.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Getty Images Irina Shayk, Model

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

