Lily James (32) und Michael Shuman (35) wurden erneut zusammen abgelichtet! Vergangenes Jahr sorgte die Schauspielerin für Negativschlagzeilen: Sie wurde nämlich beim Knutschen mit ihrem verheirateten Co-Star Dominic West (51) erwischt! Daraufhin wurde es still um das Liebesleben der Beauty – bis zum Februar 2021. Denn da wurden Lily und der Musiker Michael Shuman beim Turteln gesichtet. Nun sind die zwei angeblichen Turteltauben wieder gemeinsam unterwegs!

Paparazzibilder zeigen die beiden bei einem gemeinsamen Ausflug in West Hollywood. Michael hält Lily die Autotür auf, damit sie entspannt aussteigen kann – eine romantische Geste. Der Rocker und die 32-Jährige sollen laut DailyMail einen Freund besucht haben. Offiziell bestätigt haben sie ihre Liebe zwar noch nicht, aber die gebürtige Britin soll bereits die Eltern des "Queens of the Stone Age"-Bassisten kennengelernt haben.

Zwischen der Schauspielerin und dem 35-Jährigen scheint es also schon ziemlich ernst zu sein. Und auch in Sachen Karriere läuft es gerade gut für Lily. So konnte sie die Hauptrolle als Pamela Anderson (53) in der Comedyshow "Pam & Tommy" abgreifen. Diese handelt von Pams hitziger Ehe mit ihrem Ex Tommy Lee (58).

Anzeige

MEGA Michael Shuman und Lily James, Juni 2021

Anzeige

Getty Images Michael Shuman, 2017

Anzeige

Getty Images Lily James bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de