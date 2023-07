"Einander vermisst": Lily James bandelt mit Ex Michael an

Lily James (34) und ihr Ex Michael Shuman (37) können anscheinend nicht ohneeinander! 2021 hatte man die beiden erstmals in Verbindung gebracht: Rund ein Jahr später machten die Schauspielerin und der Musiker ihre Liebe schließlich auf dem Red Carpet offiziell. Im vergangenen Februar hieß es dann aber plötzlich: Lily und Michael haben sich getrennt! Doch nun scheint das Liebes-Aus wieder passé zu sein: Lily und Michael sollen wieder ein Paar sein!

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber Mirror. "Lily und Mikey haben sich immer geliebt und viel Spaß zusammen gehabt. Die Zeit der Trennung hat ihnen klar gemacht, wie sehr sie einander vermisst haben, und jetzt machen sie dort weiter, wo sie aufgehört haben", plaudert der Informant aus. Die beiden wollen es langsam angehen und schauen, in welche Richtung sich ihre Beziehung entwickelt.

The Sun will damals den Grund für die Trennung gewusst haben: "Lily und Michael haben sich in den letzten Monaten auseinandergelebt und haben nun beschlossen, ihre Beziehung zu beenden." Die Quelle erklärte zudem, dass zwischen den beiden kein böses Blut fließe: "Lily und Michael haben sich in den letzten Monaten auseinandergelebt und haben nun beschlossen, ihre Beziehung zu beenden."

Anzeige

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Michael Shuman, 2017

Anzeige

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de