Hat Lily James (31) etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Das Liebesleben der Schauspielerin hatte bereits im Herbst 2020 für einige Schlagzeilen gesorgt. Paparazzi erwischten sie und den verheirateten Dominic West (51) bei einer Knutsch-Session in Italien. Nach dem Skandal wurde es allerdings vor allem in Herzensangelegenheiten ruhig um die "Cinderella"-Darstellerin – bis jetzt. Die Blondine wurde nun dabei gesichtet, wie sie einen Rocker küsst.

Schnappschussjäger lichteten Lily vergangenen Donnerstag vor einem Hotel in Suffolk, einem Ort in England ab, wie sie einen Mann abknutscht. Bei ihm handelt es sich um Michael Shuman (35), den Bassisten der US-amerikanischen Band Queens of the Stone Age. Ob die beiden nun tatsächlich ein Paar sind, ist bisher noch nicht hundertprozentig sicher – doch neben den Kussfotos gibt es noch ein weiteres Indiz, das für eine Romanze spricht. Die vermeintlichen Turteltauben folgen sich gegenseitig auf Instagram.

Es scheint aber nicht nur in Sachen Liebe für Lily bergauf zu gehen – auch im Job läuft es prima. Wie People berichtet, hält sich die Britin gerade in Suffolk auf, weil sie dort für einen neuen Film vor der Kamera steht – und zwar für den Streifen "What's Love Got to Do With It?".

Getty Images Dominic West, 2019

Getty Images Michael Shuman auf einem Konzert in NYC im Oktober 2017

Getty Images Lily James auf einer Pressekonferenz in London im Februar 2016

