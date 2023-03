Lily James spricht ehrlich über ihre Dating-Erfahrung online

In Sachen Dating sollte Lily James (33) theoretisch Expertin sein! Neben ihrer On-off-Beziehung mit Matt Smith (40), der angeblichen Romanze mit Chris Evans (41) im Jahr 2020, hat sie sich vor ein paar Monaten nach zwei Jahren Beziehung von Musiker Michael Shuman (37) getrennt. Aber wie will sie in der Zukunft Liebe finden? Jetzt verrät Lily, ob sie Online Dating über Apps eine Chance geben möchte – und rechnet mit den Männern dort ab!

Lily James erzählt im Capital Radio-Interview, dass sie keinen Partner über eine Dating-App finden will: "Die Typen, sie waren Müll", beschreibt die 33-Jährige ihr Erlebnis mit dem Profil einer Freundin. Die Männer, die sie in den Apps sehen konnte, hätten ihr gezeigt, dass die Auswahl an guten Kerlen dort limitiert sei. "Ich war immer ein Serien-Dater, daher habe ich keine superverrückten Storys", berichtet die Schauspielerin weiter über ihr bisheriges Dating-Leben.

Dass Lily jetzt über ihre Dating-Historie und Wünsche spricht, ist nicht überraschend. Zurzeit ist sie auf Promo-Tour für ihren neuen Film "What's Love Got to Do with It?". Der Film, in dem sie an der Seite von Emma Thompson (63) spielt, befasst sich mit dem Thema Dating und der Suche nach Liebe. Lily spielt hier eine Dokumentarfilmerin, die bisher erfolglos auf Dating-Apps unterwegs war.

Getty Images Matt Smith und Lily James, 2017

Getty Images Lily James im März 2022

Getty Images Lily James bei den Emmy-Awards

