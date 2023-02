Lily James war abgelenkt von Zac Efrons krasser Veränderung

Lily James (33) hatte wohl nur Augen für Zac Efron (35)! Für den Film "The Iron Claw" spielten die beiden Schauspieler Seite an Seite. Insbesondere der neue Look des High School Musical-Stars sorgte im Vorhinein bereits für große Schlagzeilen. Denn die Fans haben ihr Idol gar nicht mehr wiedererkannt! Für seine Verkörperung des Wrestlers Kevin von Erich nahm der Filmstar nicht bloß einiges an Muskelmasse zu, sondern er bekam auch eine neue Frisur verpasst! Lily konnte sich beim Anblick von Zac zumindest kaum auf etwas anderes konzentrieren!

"Er hatte eine tolle Topffrisur, doch er war auch ziemlich muskulös, was mich sehr abgelenkt hat", gibt die Britin gegenüber The Sun zu. Das sei jedoch nicht das Einzige gewesen, was Lily völlig in ihren Bann zog. "Was noch fantastischer war, war seine Performance. Er hat wirklich eine krasse Wandlung durchgemacht", schwärmt die 33-Jährige.

Bei den Fans stieß Zacs neuer Look allerdings auf keine so große Begeisterung. "Das ist der Beweis dafür, dass nicht mal Zac Efron ein Pony steht", äußerte sich ein Nutzer auf Twitter. Auch ein anderer amüsierte sich köstlich: "Zac Efron sieht aus wie der Bruder von Lord Farquaad aus Shrek!"

Anzeige

Getty Images Lily James bei der Premiere von "What's Love Got To Do With It?"

Anzeige

Getty Images Zac Efron bei der Premiere von "The Greatest Beer Run Ever"

Anzeige

MEGA Schauspieler Zac Efron am Set von "The Iron Claw""

Anzeige

Wie findet ihr Zacs Look in dem Film? Ist gar nicht meins! Ich finde ihn super! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de